Noorte mereklubi sai Tallinnalt Laoküla merelaagri korraldamiseks toetust

Kui suur on Tallinna toetus merelaagri korraldamiseks täpselt, ei ole hetkel teada, kuna see sõltub laagris osalevate laste arvust. Kokku toetab Tallinna linnavalitsus suviste lastelaagrite korraldamist 120 tuhande euroga, teatas Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Toetuse saamiseks esitati Tallinna Haridusametile 39 taotlust. Toetatud laagrites osaleb 4663 pealinna last ja noort vanuses 7-19. Linna makstava toetuse suurus ühe noore kohta on 3,5 eurot päevas. Toetusi võis taotleda väljaspool Tallinna toimuva laagri korraldamiseks, mille kestuseks on vähemalt kuus laagripäeva ja mille korraldamiseks on olemas tegevusluba.