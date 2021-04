Keskkonnaamet tugevdab haugipüügi keeluajal Lääne-Eestis kalastuskontrolli

«Paljud kalastajad ei jõua aga keeluaja lõppu ära oodata ning tahavad juba varem haugi püüdma minna. Keeluaegade seadmisel on lähtutud teadlaste soovitustest ja nendest tuleb kinni pidada, et kalavarud saaksid täieneda,» ütles ameti järelevalveosakonna Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer. «Edaspidi, kui püük on juba lubatud, jälgime, et kalastajad peaksid kinni alammõõdust ja sellest aastast kehtima hakanud päevalimiidist.»