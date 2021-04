Bitcoin langes alla 50 000 dollari

Maailma tuntuim krüptoraha bitcoin on viimase päevaga langenud pea 12% 48 000 dollari tasemele. Viimase nädalaga on bitcoin kaotanud oma väärtusest enam kui viiendiku.

Ta pole ainus, languses on terve krüptoturg. Põhjuseid on mitu. Esiteks, kirjutab Bloomberg, hirmutas krüptoturu-investoreid teade USA presidendi Joe Bideni karmist maksuplaanist. Aastas enam kui miljon dollarit teenivate ameeriklaste kapitalituludele kehtestatakse praeguse 20-protsendise maksu asemel enam kui 43-protsendine maks. Maksuhirm pole sugugi alusetu: need, kes aasta tagasi bitcoini ostsid, on enam kui 500 protsendiga kasumis. Aasta tagasi kauples bitcoin ca 7500 dollari peal.