Ekspert: pensioniraha voolab kinnisvaraturule oodatust vähem

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et inimeste soov kinnisvaraturule investeerida on igati mõistetav.

«Paraku, olles tutvunud värskemate uuringutega, siis numbrid lihtsalt ei klapi. Alustame sellest, et ligi veerand Eesti elanikkonnast elab suhtelises vaesuses. Teiseks on 2/3 pankade hoiustajatel kuu lõpuks vaba raha alla 1000 euro. Kui panna siia kõrvale, et umbes pool pensioniraha välja võtjatest on deklareerinud, et neil ei ole enne palgapäeva isegi ühe kuu jagu elamisraha varuks ning vaadates raha välja võtjate vanuselist koosseisu ning keskmist rahahulka, mis neile nüüd ühekordselt laekub, siis kolmandikust on asi kaugel,» selgitas Sooman.