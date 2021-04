USA suur maksuplaan paneb investorid värisema

Maksutõus ei taba kõiki ameeriklasi sugugi ühtlaselt: Biden plaanib tõsta makse eelkõige neil, kes teenivad aastas vähemalt miljon dollarit ning ka siis maksustatakse ainult kapitalitulu, selgitab Financial Times. Kuidas täpselt maksustamine toimuma hakkab, pole veel teada. Praegu peab USAs kapitalitulu maksumäär 20%.

Maksutõusuga pööraks Biden tagasi oma eelkäija Donald Trumpi sammud, nimelt vähendas ta oluliselt ettevõtete ja rikaste maksukoormust. See samm turgudele meeldis, tähendas see ju, et rikkamatele jääb rohkem raha kätte ning vaba raha otsib tihti oma kohta börsil ja tõesti – börside tõusu ei suutnud peale maksulangetust pea miski väärata.