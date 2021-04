Selle tootmise viisidest tegin juttu vesinikuaabitsa esimeses osas (PM 16.04). Vesinik on üsna omapärane kütus, sest ka veeldatult –253 °C juures on selle tihedus vaid 73 kg/m3. Kuupmeeter diislikütust kaalub oma 800 kilogrammi. Vesinikus on küll üle kolme korra rohkem energiat, aga põhjuseks, miks sisepõlemismootorid on siiani nii populaarsed, võibki pidada asjaolu, et fossiilkütused on ruum­alaühiku kohta üsna energiatihedad. Vesiniku eelis joonistub välja just vajaduse puhul kliimamuutustega seonduvat kiirelt ja põhjalikult lahendada.