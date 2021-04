Gravitatsiooniaku – ülesvinnatud raskusest sai hea energiasalvesti

Gravitatsiooniaku on seade, mis suudab energiat salvestada raskusjõu abil. Sellel on potentsiaali taastuvenergeetikas, mille hüplikku loomus on probleemiks: kord on seda liiga palju, siis jälle liiga vähe ning energiat läheb tohutult kaotsi, kui ületootmise ajal seda ei salvestata. Gravitatsiooniaku toimemehhanism suudab aga seda probleemi lahendada. Nimelt energia ületootmise ajal tõstetakse süsteemis üles raskused, mis hoiavad energiat «salvestatuna» seni, kuni seda näiteks alatootmise ajal uuesti vaja peaks minema. Sellisel juhul lastakse raskused alla ning tõstetrossidega ühendatud generaatorid toodavadki voolu.