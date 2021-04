Kuidas hinnata investeerimisriske ja riskitaluvust?

Luminori Eesti privaatpanganduse varahalduri Kalle Kose sõnul on üheks peamiseks riskiks emitendi risk, mille realiseerumine väljendub selles, et aktsia või muu instrumendi emiteerinud ettevõtte majandustegevus kujuneb ootustele mittevastavaks. «See omakorda võib avaldada väga suurt negatiivset mõju investeeringu väärtusele ehk teisisõnu üksikusse aktsiasse või muusse instrumenti investeerides eksisteerib võimalus kaotada kogu alginvesteering,» kirjeldas Kose.

Teine oluline risk on tururisk, mis seondub finantsturgude üldise kõikumisega. Investori jaoks väljendub see aktsiaturgude või võlakirjaturgude üldises sentimendis, mis omakorda portfellis paiknevate investeeringute väärtust mõjutab.

Investeerimisel on tulu ja risk omavahel tihedalt seotud. Riskantsem instrument on üldjuhul parema pikaajalise tulususega, sest investor peab saama oma suurema riski kompenseeritud. «Samas kõigub niisuguse instrumendi väärtus rohkem ja see on suurema pankrotiohuga, seega riskantsem. Turvalisem instrument on küll stabiilsem, kuid enamjaolt ka väiksema tulususega,» selgitas Koplimäe. Kõrge riskitasemega investeeringut võib olla lihtne taluda siis, kui selle tootlus on positiivne. «Tasub siiski mõelda, kas tunneksite sama, kui turg langeb ja hakkate oma investeeringuid kaotama.»