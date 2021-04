Postimehe investoriportaal - räägime rahast, aga arusaadavalt

Leheveergudel - aga ennekõike veebis - asub aktiivsemalt tegutsema ka vana tuttav, eelmise aasta pöörastest tõusudest puha kõrvale jäänud investor Mari, kes on vahepeal meelt parandanud: ta on andnud ausõna, et asub nüüd igakuiselt oma sääste investeerima ning ühtegi otsust ei tee ta enne kui pole vähemalt kolme head põhjendust leitud.

Õnneks on Eestis tekkinud viimase kümnendi jooksul väga tugev ja tubli investorite kogukond. Müts maha kõigi ees, kes on püüdnud teha tasa lünki meie koolihariduses ja nõrkemiseni selgitanud, kuidas raha paigutamisega raha teha, et peale saaks kasvada uus rahatargem põlvkond. Jutte, et raha ei ole, ei saa ka tänapäeva rahatrüki-maailmas tõsiselt võtta: raha on nagu muda, tuleb ainult allikas üles leida.