Audit ja kavatsuste protokolli sõlmimine

Tihtipeale soovivad tehingu osapooled enne auditi (kas finants-, juriidilise- ja/või maksuauditi) alustamist kindlust kavatsuste protokolli (inglise keeles Term Sheet või Letter of Intent) sõlmimise näol. See on ka mõistetav, kuivõrd auditi käigus satub vastaspoole kätte väga palju tundlikku ning konfidentsiaalset informatsiooni, rääkimata aja- ja rahakulust, mis seoses tehingu ettevalmistusega kanda tuleb.