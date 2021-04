Investeerimist saab alustada juba pärast lühiajalist säästmist

Luminori Eesti privaatpanganduse varahaldur Kalle Kose sõnul oleks enne investeerimisega alustamist hea teha läbi planeerimise harjutus. «Kui alustades ei ole investeerimiseks sääste kogutud, siis peaks mõtlema, kas tänane sissetulek on piisav, et sellest jääks üle säästmiseks või investeerimiseks,» kirjeldas Kose.

Üldjuhul on väga paljudel inimestel siiski ka väikeste summade kaupa võimalik regulaarselt säästa. «Vaja oleks lihtsalt tekitada harjumus. Abiks võiks olla mingite spetsiifiliste eesmärkide püstitamine, mille tarbeks säästmise või investeerimisega tegelema hakata. Näiteks mingi suurem ost, reis, uus kodu, muretum pensionipõlv või midagi muud.»

SEB erasegmendi müügijuht Evelin Koplimäe hinnangul on õige aeg investeerimisega alustamiseks siis, kui ootamatute kulutuste katteks on pangakontole kogutud minimaalselt kolmekuuline rahaline puhver. «Kuna kontol seisev raha kaotab inflatsiooni tõttu aga ajas väärtust, siis ei tasuks liigset rahapuhvrit kontol hoida, vaid tasuks kaaluda investeerimist. Investeerides on võimalik raha ostujõudu säilitada ja ka kasvatada,» rääkis Koplimäe.

Rahalise puhvri kogumiseks tasuks alustada oma eelarve üle vaatamisest ja teadlikust planeerimisest. Lugemist, kuid seda kõige otstarbekamalt teha leiab, leiab hõlpsalt internetifoorumitest ja sotsiaalmeediast, näiteks Facebooki grupist «Kogumispäevik».

Swedbanki blogis märkis Kati Voomets, et tihtipeale arvatakse, et investeerimisega alustamiseks on vaja tuhandeid eurosid. Tegelikult piisab aga juba paarikümnest eurost. «Üks Kogumispäeviku liige jõudis investeerimiseni läbi huvitava mõtteharjutuse: «Kui ühel päeval võtad selle müstilise Nasdaq-lehe lahti, vaatad seda virr-varri seal ning mõtled, et mis minust saab? Paned selle kinni tagasi ja lähed igapäevatoimetusi tegema. Õhtul poes aga vaatad huulepulka ja selle hinda, paned selle letile tagasi ning teed otsuse – just sellesama huulepulga raha eest lähen ja ostan aktsiaid. Just nii täpselt see alguse saigi,» kirjutas Voomets.

Muidugi soovitatakse sotsiaalmeedias säästmiseks kasutada rohkem ühistransporti ja kaupu osta odavamatest kauplustest või taaskasutuskeskustest. Aga ka siis, kui seda teha ei soovita, on võimalik paljudel kokku hoida üsna lihtsalt võrreldes oma elektri-, mobiili-, koduinterneti- ja teiste teenuste hindu konkurentide hinnapakkumistega ja vajadusel vahetada need odavamate pakkujate vastu välja.

LHV kirjutas oma blogis, et tänases olukorras, kui meie tavapärane elukorraldus on muutunud – vähenenud on nii igapäevased liikumiskulud kui ka kulutused meelelahutusele – leitakse kindlasti kohti, mille pealt võrreldes koroonaeelse ajaga kokku hoida. «Näiteks on vähenenud kulutused väljas söömisele, kinokülastusele, taksosõidule jne. Ära otsi uusi võimalusi, mille peale vabaks jäävat raha nüüd kulutada, vaid kasuta võimalust rohkem säästa või investeerida,» märgitakse blogis.

Mitmetel pankadel on raha säästmiseks ja kogumiseks mõeldud tooted. SEB pakub näiteks rahatagavara kogumiseks internetipangas rahapäeviku rakendust. «Selle abil on võimalik mõista oma peamisi kuluartikleid ning seeläbi planeerida liigsete kulude vähendamist. Kõige suuremad kulud on tavapäraselt kodukulud, meelelahutus ja toit,» kirjeldas Koplimäe.

Mitmed pangad pakuvad väikeste summade kogumist ja investeerimist oma igapäeva kaardioste tehes. Näiteks LHV Pank pakub mikroinvesteerimist läbi oma Kasvukonto, mis võimaldab kasvatada oma investeerimisportfelli märkamatult ja mugavalt iga deebetkaardiga tehtud makse kaudu. Mikroinvesteerimisel ümardatakse deebetkaardimakse summa järgmise täisarvuni ning see vahe kantakse Kasvukontole.