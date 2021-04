5 võimalust, kuidas väikese rahaga kinnisvarabuumist osa saada

Eestlased on kinnisvarausku ning oma korter või isegi mitu kipub olema tõeliseks staatusesümboliks. Kinnisvara häda on see, et alginvesteeringu tegemine on pööraselt kulukas. Kuid tõusuaegadest on võimalik ka mõnekümne kuni mõnesaja euroga osa saada.

1) Ehitusfirmade aktsiad: Eestis on börsilt saadavad Merko Ehituse ja Nordeconi aktsiad. Balti turult aktsiaid ostes on hea see, et enamikes pankades pole nende jaoks teenuse- ega tehingutasusid. Enne ostu tuleks vaadata ettevõttele sügavalt silma, et aru saada, kas ta tegutseb seal, kus kõige suurem tõus praegu käimas on. Kui turg nõuab karjudes kortereid ning ehitusfirma on spetsialiseerunud näiteks tööstushoonete ehitamisele, ei pruugi kasu investorile esialgu nii suur olla. Samuti tuleks võrrelda ettevõtte majandusnäitajaid mõne samal alal tegutseva ettevõtte omadega, et saada aru, kas aktsia on ikka nii hea kui