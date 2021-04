Miks jänesed ei ole sama suured kui hobused?

Evolutsioonibioloogid on aastaid vaielnud selle üle, kas bioloogilise mitmekesisuse kujundamisel mängib suuremat rolli liikide vajadus ümbritseva keskkonnaga kohaneda või on olulisemad hoopis liikidevahelised suhted. Kui üldiselt on domineeriv pigem esimene lähenemine, sest liikidevahelisi suhteid on keeruline fossiilide põhjal uurida, siis antud uuring on näide sellest, kuidas ka küsimuse teist poolt käsitleda, kirjutab New Atlas.