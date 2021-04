Kütusemüüjad ja vedajad: andmed tõendavad, et aktsiisilangetuse mõju eelarvelaekumistele on kaks korda suurem kui riik eeldab

Diislikütuse praegune madal aktsiisimäär on ajutine meede, mis kehtib 2022. aastani. FOTO: Tairo Lutter

Eesti veondussektori esindusorganisatsioonid ja Eesti Õliühing märgivad, et lähtuvalt riiklikest andmetest on aktsiisilangetuse positiivne mõju riigieelarve laekumistele kaks korda suurem, kui rahandusministeerium on oma prognoosides eeldanud.