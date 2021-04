Kodumaiselt looduselt võetakse jätkuvalt rohkem kui vastu antakse

Eestis on iga aastaga ammutatud järjest suurem tükk kodumaisest keskkonnast, teatas amet. Kodumaise toorme kasutus on viimasel kümnendil kuivkaalus arvestatuna suurenenud 36 miljonilt tonnilt 42 miljoni tonnini aastas. Peamiselt on kasvanud liiva ja kruusa, puidu ning põllumajandussaaduste kasv.

Ehitusmaavarade kasutus suureneb kohaliku tarbimise kasvu tõttu, biomassi puhul on tegu ekspordi kasvuga. Puidu eksport on viimasel kümnel aastal suurenenud 4 miljonilt tonnilt aastas 5,7 miljoni tonnini.

Õhku satub aina enam jäätmete koguseid

Kasvuhoonegaaside heite osas on aga seatud siht mitte ainult vähendamisele, vaid hoopis kliimaneutraalse majanduseni jõudmiseni aastaks 2050. Põhjus sellisteks sihtideks on osaliselt selles, et keskkonna tasakaalustav võime on jäänud väiksemaks.