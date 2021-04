Facebookist avastati turvaauk, mis võib tuua järgmise suure andmelekke

Facebooki pressiesindaja tunnistas hiljem, et selline turvaauk eksisteerib ja sellega lubati tegeleda. Pole teada, kas mõned häkkerid on seda haavatavust juba ka ära kasutanud.

Teadur tõi välja, et tegemist on samasuguse turvaauguga, mis viis üle 530 miljoni Facebooki kasutaja andmete lekkeni. Aprilli alguses postitati ühte häkkerite foorumisse 533 miljoni Facebooki kasutaja, nende seas 87 533 eestlase, nimed, telefoninumbrid, asukohad, e-posti aadressid ja elulooline info. Facebook on seni väitnud, et andmete kogumist võimaldanud turvaauk sai parandatud 2019. aastal.