Kuidas arglikud tapjaämblikud pea igasse maailma nurka jõudsid

Linnutapiklastel ehk tarantlitel (Theraphosidae) on üle maailma üsna kehv maine ja paljude inimeste jaoks on nad väga hirmuäratavad. Tapjakuvandist hoolimata on nad ise tegelikult võrdlemisi passiivsed, arglikud ja paiksed. Just see on põhjus, miks teadlased on aastaid päid murdnud, kuidas selliste iseloomuomadustega loom on suutnud levida igale mandrile peale Antarktika.