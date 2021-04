Omniva: kiiremini pakile järele tulemine aitaks kaasa kiiremale tarnele

Postifirma erakliendi segmendi juhi Sandra Kruseli sõnul peaksid pakisaajad oma pakile võimalikult ruttu järele minema, sest see on ainus viis vältimaks pakijärjekordi. «Kuna tänavu on pakke poole rohkem kui mullu kevadel, siis täidame enamikku pakiautomaate mitu korda päevas. Paratamatult saab pakiautomaati panna täpselt nii palju pakke, kui neid on vahepeal klientide poolt ära võetud,» selgitas ta. «Seega, kui kõik pakisaajad tuleksid oma pakkidele paari tunni jooksul järele, saaksime pakiautomaatidesse viia ühe päeva jooksul kordades rohkem pakke,» nentis Krusel.

Ligi veerandile pakiautomaadi pakkidele tulevad kliendid järele juba nelja tunni jooksul, kuid keskmiselt ootab pakk klienti pakiautomaadis 16–17 tundi. Viimaste nädalate jooksul on pakimahud kasvanud taas rekordtasemele ja Omniva sorteerimiskeskuses sorteeritakse iga päev kohaletoimetamiseks üle 60 000 paki. Kruseli sõnul seisavad suure pakihulgaga silmitsi lisaks Omnivale ka teised pakiteenusepakkujad.

Pakimahuga paremini toimetulemiseks on Omniva suurendanud nii populaarsemaid pakiautomaate kui laiendanud kogu automaadivõrgustikku. Ettevõte teatas, et on rakendanud ka abitööjõudu ja kaasab pakkide kohaletoimetamiseks ka kontoritöötajaid.

Suurema koormusega pakiautomaatide juures kuvatakse nii e-poodides kui ka Omniva kodulehel märget «Pikem ooteaeg kuni 2 päeva».

«Tellides paki pakiautomaati, mille juures on pikema ooteaja märge, ei tähenda ilmtingimata, et kõik tellitud pakid sinna automaati hilinevad,» lisati teates. «Märge on lisatud pigem infona, et kliendid teaksid arvestada, et pakk võib hilineda. Märgime suurema koormusega automaadid ära, et klientide ootused oleks juhitud ning neil oleks soovi korral võimalik valida lähim alternatiiv meie teiste pakiautomaatide seast.»

Omniva avas Tallinnas ajutise meetmena kolm pakipunkti, kuhu suunatakse osa piirkonna ülekoormuses pakiautomaatide pakke. Pakkide üleandmine toimub pakipunktis sarnaselt pakiautomaadiga – sõnumiteavituse alusel ja kontaktivabalt. Pakipunkti avamisega püüab ettevõte tagada, et klientide pakid ei jääks vabaneva kapi ootele, kui pakiautomaat on täis. Kui klient ei soovi pakipunkti teenust kasutada, siis on võimalik pakk suunata tagasi algsesse pakiautomaati, helistades selleks Omniva klienditoele numbrile 661 6616. Pakk ladustatakse seejärel paari päeva jooksul.