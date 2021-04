Veebiseminaril selgitatakse, kuidas viirus õhus levib ning kuidas on kõige tõhusam end selles olukorras kaitsta. Lisaks räägitakse erinevatest võimalustest ja tehnilistest lahendustest, mida on võimalik kasutusele võtta koolides, töökohtades, teistes avalikes hoonetes, aga ka näiteks kodudes, et vähendada viiruse õhu kaudu levimise võimalusi.