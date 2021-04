Coop Pank lisas 55 000 pangakaardile tasuta ostukindlustuse

If Kindlustuse varakindlustuse tootejuht Veiko Sepp tõi välja, et ostukindlustuse kahjusid hüvitatakse aina rohkem. «Statistika kohaselt juhtub näiteks 42% nutiseadmete kahjudest esimese poole aasta jooksul pärast ostu sooritamist. Seega on tõenäoline, et saame tulevikus hüvitistega aidata kümneid tuhandeid Coop Panga kliente. Tähtis on lisada, et ostukindlustuse omavastutus on vaid 30 eurot, seega on see kordades väiksem kui kodukindlustuse puhul,» selgitas Sepp.