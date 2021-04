Õpetajate, kultuuritöötajate ja politsei palka on plaan tõsta kolm protsenti

«Soov riigi rahandust järk-järgult korrastada, reaalselt kulusid kokku hoida ja vajadus kriisis kõvasti rihma pingutama pidanud erasektoriga solidaarsem olla - see on üks sammas, milles valitsuses üksmeel. Võetav ülesanne pole kellelegi lihtsate killast, sest maksuraha juurde lisada on alati lihtsam, kui sisseharjunud kulutusi ümber vaadata ja kokku hoida,» kirjutas minister.