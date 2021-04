Uus-Meremaa tahab keelustada suitsetamise pärast 2004. aastat sündinuile

Igaüks kes soovib osta sigarette Eestis ja muudes riikides, peab olema vähemalt 18 aastat vana. Sellised eeskirjad on õigustatud alaealiste kaitsega. Uus-Meremaa valitsus ei soovi jätta seda sinnapaika, vaid nad kavatsevad keelata tubakatoodete müümise noorematele kodanikele, isegi kui nad vananevad ning saavad täiskasvanuks, kirjutab Der Spiegel.

Tegemist on eeskirjaga, mis kujundab suitsuvaba põlvkonda «takistades tubakatoodete müüki ja tarnimist uutele vanuserühmadele,» öeldakse valitsuse dokumendis. Kui seadus peaks jõustuma 1. jaanuaril 2022, ei saaks tubakatoodet seaduslikult kunagi müüa isikutele, kes on sel ajal alla 18-aastased või kes on sündinud pärast 2004. aasta 1. jaanuari.

Kõrge proportsioon maoori suitsetajaid

Eelnõu taustaks on Uus-Meremaa strateegia «suitsuvaba aastaks 2025». «Tavapärane tegevus ei vii meid kuhugi,» hoiatas tervishoiuministri asetäitja Ayesha Verral. Ta lisas, et kiiresti oleks vaja «uut lähenemist» suitsetamise teemal.

Uus-Meremaa vähiliit tervitas ettepanekuid mainides, et koolide läheduses on kümne minuti jalutuskäigu kaugusel keskmiselt kuus tubakat müüvat poodi ning see peab kiiresti muutuma. «Tubakas on ajaloo kõige kahjulikum tarbekaup ja selle müük tuleb järk-järgult täielikult kaotada,» lisas vähiliit.