Töötukassa on pühapäevase seisuga maksnud märtsi eest enam kui 24,1 miljonit eurot töötasuhüvitist ettevõtetele, kelle tegevus on koroonaviiruse levikust tingitud piirangute tõttu kannatanud; kokku on makstud töötasuhüvitist 3809 asutuse 30 948 töötajale.