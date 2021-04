GRAAFIKUD ⟩ Covidi mõju: kümme maailma suuremat majandust enne ja pärast pandeemiat

USA, Hiina, Jaapan ja Saksamaa on jätkuvalt neli maailma suurimat majandust, kuid mõned edetabelid on pandeemia tulemusena muutunud ning üks riik on isegi maailma suurimate majanduste TOP10st välja langenud, kirjutab USA populaarne investorite kanal CNBC Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) prognooside analüüsile tuginedes.