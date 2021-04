Tallinn pikendab üürivabastust linna pindadel maikuu lõpuni

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul pikendatakse ülelinnaliselt soodustusi linnale kuuluvatel äripindadel tegutsevatele ettevõtetele, nagu näiteks toitlustajad ja kauplejad ning ka linna pindadel tegutsevatele spordiklubidele. «Üürivabastuse määr eelnimetatud ettevõtjatele on üle linna 100 protsenti,» täpsustas Riisalu.

Väliterrasside üüri alandati juuni lõpuni

«Tulenevalt valitsuse piirangutest on 11. märtsist kuni teadaolevalt 2. maini suletud kaubanduskeskused, toitlustusettevõtted ja spordiklubid ning seatud on lisapiirangud sportimisele, treenimisele, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste läbiviimisele, noorsootööle, huvitegevusele, huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendusõppele. Ent kuna viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud täiendavate meetmete ja piirangutega kaasnev negatiivne mõju avaldub linna hinnangul ka maikuus, siis pikendabki linn soodustusi 31. maini,» lausus Riisalu lisades, et sajaprotsendilise üürivabastuse saavad ka linna rajatised ehk väliterrassid ja neile pikendatakse üüri alandamist 30. juunini.

Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu alusel kasutatavate linnarajatiste ehk toitlustusasutuste väliterrasside puhul pikendatakse üüri alandamist 30. juunini, et toetada piirangute tõttu enam kannatanud teenussektori majandustegevust nii, et linnavara kasutataks viiruse leviku tõkestamiseks rohkem õues ja mitte siseruumides, kus viiruse leviku võimalus on suurem.

Kui praegu on väliterrasside üürivabastust pikendatud juuni lõpuni, siis on linnal kavas vabastada linna partnerid, kes kasutavad terrasse - suve lõpuni. Praegu saab seda teha juuni lõpuni, sest pikemaks perioodiks tuleb taotleda järjekordselt riigiabi luba. Praegu on koostamisel taotlus abimeetmete riigiabina heaks kiitmiseks tähtajaga 30. juuni 2022, uue riigiabi andmise loa saamisel soovib linn pikendada väliterrassidele soodustust 31. augustini.