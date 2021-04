Küberkurjategijad varastasid väidetavalt Apple’i toodete joonised

Teisipäeva hommikul teatas REvil, et Quantast on saanud rühmituse värskeim ohver. Nad tahtlikult venitasid teatamisega, et see satuks samale päevale Apple’i tooteesitlusega, mis eile toimus. Rühmitus avaldas ka mõned näited väidetavalt varastatud joonistest.