Ettevõtjad saavad 44 miljonit täiendavat kriisitoetust

Sutt selgitas, et toetuste eesmärk on toetada neid, kelle äritegevust on valitsuse piirangud kõige rohkem mõjutanud märtsis ja aprillis. «Märtsi alguses olime olukorras, kus viiruse leviku takistamiseks pidime võtma kasutusele laiemad piirangud ning selle kompenseerimiseks lõime 44 miljoni euro suuruse abipaketi,» lausus Sutt. Sellele lisandub veel 102 miljoni euro suurune töötukassa palgatoetus.

Ettevõtluse toetuspakett on suunatud majutus-, toitlustus- ja reisiettevõtjatele, spaadele, veekeskustele, nõupidamiste ja messide korraldajatele, turismiteenuse pakkujatele, sõitjate maismaa juhuvedu teostavatele ettevõtjatele ning jaekaubanduse ettevõtjatele. Toetuseid saavad taotleda kõik juriidilised isikud ja FIE-d.

Tööjõumaksude tasumise nõuet langetati

«Uue kriisipaketi toetuste disainimisel püüdsime arvestada võimalikult paljude osapooltega, et ei tekiks ebavõrdset kohtlemist sektorite ega erinevate suurusega ettevõtete vahel. Sellest tulenevalt langetasime tööjõumaksude 14 kuu maksmise nõuet miinimumpalgani, et suurendada toetuste kättesaadavust just väikeettevõtjatele,» ütles Sutt.

Olenevalt sihtrühmast on toetuse suurus 60, 70 või 90 protsenti ettevõtte märtsi- ja aprillikuu tegevuskuludest, mis on kohandatud ettevõtte käibelangusega. Ettevõtjatele on toetuse saamise tingimuseks käibekadu vähemalt 30 protsenti ajavahemikus märts 2021 võrreldes perioodiga jaanuar 2019 kuni detsember 2019. Turismiteenuse pakkujale on toetuse tingimuseks, et perioodil jaanuar 2020 kuni veebruar 2021 oleks tasutud tööjõumaksud kuni 3000 eurot.

Tänaseks on riik COVID-19 kriisis toetanud läbi EASi 4134 ettevõtet summas 33,8 miljonit eurot. Lisaks on EASis hetkel väljamaksmisel kriisitoetusi summas 9,7 miljonit eurot hinnanguliselt 400 ettevõtjale.