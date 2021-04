VAATA OTSE ⟩ Naised tehnoloogias: peame hoiakud ja müüdid murdma

Konverentsi ellukutsujad rõhutasid, et ehkki kiirelt arenevas ja hästi tasustatud IKT valdkonnas süveneb tööjõupuudus, on õrnema soo jõudmine sinna üsna juhuslik.

«Kõnealune teema on ühiskonnale oluline, et innustada tervet haridussüsteemi kaasama rohkem tüdrukuid reaalaineid süvendatult omandama, samuti robootika või maleringides osalema,» märkis AS Mainori juhatuse esimees ja EEK Mainor õppejõud Kadi Pärnits. «Kasu on mõlemapoolne: avarduvad noorte naiste võimalused tulevikus IT-suunal elukutse valikuid teha, IT-ettevõtted saaks aga leevendust tööjõupuudusele. Ühtlasi väheneks meeste ja naiste vaheline palgalõhe.»

Ka Telia tehnoloogiajuht Andre Visse on veendunud, et naistel on olemas kõik eeldused tehnoloogiamaailmas läbilöömiseks. Ta tõi välja erinevate uuringute ja teistegi ettevõtete finantsnäitajate najal tõestatu: mitmekesisemad tiimid loovad suuremat väärtust, millel on positiivne mõju töötajate ja klientide rahulolule ning ettevõtte tulemustele.

«Kui tehisintellekti arendusega tegeleb grupp keskealiseid valgeid mehi, siis kui tõenäoline on, et selline tehisintellekt arvestab kõigi rasside, sugude ja erinevate ühiskonna vähemusgruppide maailmavaate ja arvamusega? Ilmselt mitte kuigi suur,» näitlikustas Visse. «Lisaks avab naiste kaasamine tohutu potentsiaali, sest täna moodustab tehnoloogiasektori töötajatest nende osakaal kõigest 20%. Samas on väga suur töökäte puudus – lahendus on seega otse meie nina all!»