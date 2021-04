Facebook avalikustas kogemata sisememo: sotsiaalvõrgustik ennustab tulevikus uusi andmelekkeid

Samuti öeldi memos, et meedia tähelepanu vaibub lõpuks ja seetõttu jagatakse teema kohta vähe kommentaare. Emailis on kuupäevaks märgitud 8. aprill ehk mõned päevad pärast seda kui selgus, et 533 miljoni Facebooki kasutaja andmed riputati häkkerite foorumisse üles. Kirjas juhiti tähelepanu, et mõne päevaga on maailma suuremate väljaannete kajastas lekke osas vähenenud 30 protsenti.