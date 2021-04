Kilomeetrite kõrguste tornidega Kuul voolu püüdmas

Teadlased on ajakirjas Acta Astronautica välja pakkunud uue ambitsioonika plaani Kuu pinnal olevaid baase elektrienergiaga varustada. Selleks oleks vaja ehitada suured, poole kuni kahe kilomeetri kõrgused kuubetoonist tornid ning need pea täies ulatuses päikesepaneelidega katta. Tornid peavad olema nii kõrged, sest siis on nad suuremas osas pideva Päikese valgustatud. Selliste tornide ehitamine Kuule on tehniliselt teostavam, kui selliseid Maale ehitamine. Kuul on märkimisväärselt väiksem raskusjõud, kui Maal ning ka ei ole Kuulatmosfääri, milles tuuli. Kuu raskusjõud on kuus korda väiksem Maa omast. Neil põhjusil ei painduks ega väänduks sellised rajatised, mis võiks aga juhtuda Maal. Päikesevoolu tootmiseks vajalike paneelide kandmiseks piisaks kui Kuumaterjalist betooni paksus oleks vaid 20 cm Juba poolest kilomeetrist päikesepaneelidega kaetud ehitise pinnast võib saada mitme gigavati võimsusel elektrienergiat.