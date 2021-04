Kas Vene tapjaroboteid võib näha juba Ida-Ukrainas?

Venemaa sõjaväes valmistatakse ette esimest üksust, mille liikmeteks saavad ka robottankid. Hetkel on tegemist katseüksusega ning väidetavalt ei ole neid plaanis lähetada tegelikesse sõjakolletesse. Tulevikus on see aga varjamatult Venemaa plaan. Uran-9 roboteid on aga katsetatud ka eelnevalt: 2018. aastal ei läinud robotite kasutuselevõtt Süürias sugugi nii hästi, kui esialgu arvati. Tankid ei täitnud ametnike sõnul mitmesugustes lahingutegevustes nõutavaid standardeid, automaatkahur ei toiminud stabiilselt ning probleeme esines ka sõidukite vedrustusega.​