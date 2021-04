Pandeemia sabas hulgub ülemaailmse defitsiidi tont

Ehituseski on kohati materjalide tarneajad pikenenud ja ka hinnad on tõusnud, aga midagi tegemata kindlasti ei jää, lubab Merko. FOTO: Foto: Elmo Riig/sakala

Järjest ilmub artikleid eri kaupade puudusest. Ehk kõige olulisemad neist on mikroprotsessorid, mille nappus on tekitanud tõrkeid autotootmises ja sellega omakorda sõidukite tarnehäired, raskusi on ka jalgrataste, paatide ja järelkärude ning kõigi nende varuosade hankimisel. Suessi kanalisse kinni jäänud konteinerlaeva Ever Given tõttu kerkis jälle õhku tualettpaberi otsasaamise oht. Päris hirmsad uudised tulevad aga vanalt healt Inglismaalt, kus on tekkinud puudus aiapäkapikkudest.