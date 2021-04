USA kaebab Danske panga kohtusse Eestis toimunud rahapesu tõttu

Taani finantsajalehe Børsen sõnul on antud hagi on seotud Danske osalemisega suures rahapesuskandaalis läbi oma Eesti filiaali. Süüdistavad osapooled taotlesid algselt 10 miljoni Taani krooni (1,34 miljonit eurot) väärtuses hüvitist, kuid see arv võib tõusta sadadesse miljonitesse. Danske panga aktsiahind kukkus teisipäeval Kopenhaageni börsil eelmainitud artikkli tõttu umbes 8%.