EMA: tromb on Johnson & Johnson vaktsiini «väga haruldane» kõrvaltoime

EMA teisipäevase avalduse kohaselt on võimalik seos kaitsesüsti ja trombide vahel leitud kaheksa taolise juhtumi puhul USA-s. Neist üks lõppes surmaga. Ohutuskomitee on seisukohal, et trombotsütopeeniaga tromboos tuleb loetleda vaktsiini väga harva esineva kõrvaltoimena.