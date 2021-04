Majanduse lühiuudised

Enefit Green läks tuulepargi asjus valla vastu kohtusse

Ristile hiigeltuuleparki kavandav Enefit Green pöördus Tallinna halduskohtusse nõudega, et tühistataks Lääne-Nigula volikogu otsus, mis keelab tuulepargi, kirjutas Lääne Elu. Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Neeme Suur sai värskest kohtuasjast teada läinud reedel, kohe samal päeval, kui kaebus kohtusse jõudis. Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas helistas Suurele ja andis oma otsusest teada. «Ütlesin, et aitäh teatamast,» ütles Suur. «Pikka juttu ei olnud. Eks me siis selgitame kohtule, miks tegime sellise otsuse, millega Enefit rahul ei ole.» Kärmase sõnul on Enefit Green viimane pool aastat otsinud väga aktiivselt võimalusi vallavalitsuse ja kohalike elanikega koostööd teha, aga sellest ei ole midagi välja tulnud. BNS