Jah, võib nii öelda, sest Silicon Valley kujund on inimestele tuttav. Mina astun sammu edasi – Eesti on parem kui Silicon Valley, sest Eesti on Eesti. Me ei pea tingimata Silicon Valleyt järele tegema. Meil on oma kultuur, keskkond ja tavad. Võib-olla teeme paremini kui Ameerikas. Silicon Valley on üks osa USAst, aga kui Ühendriigid ja Eesti joonele panna, siis me oleme USAst tervikuna juba ees. Seega – kas peab kindlasti Silicon Valleyt tegema või leiame parema viisi?