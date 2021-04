Uus äri hakkab kandma nime Amazon Salon ning see asub kahel korrusel trendikas Shoreditchi linnaosas Ida-Londonis. Salongis saavad kliendid laiendatud reaalsust (AR) kasutava rakenduse abil katsetada erinevaid juuksevärve ja -stiile enne lõikuse algust, ütles Amazon oma blogipostituses.

139 ruutmeetrine salong asub vähem kui viie minutilise jalutuskäigu kaugusel Amazoni Suurbritannia peakontorist ning esialgu on see avatud vaid Amazoni töötajatele. Kõikidele soovijatele avatakse uksed lähinädalatel ning see saab olema avatud seitse päeva nädalas.