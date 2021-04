Populaarses suhtlusäpis avastati turvaauk, mida mitmed veebilehed kasutavad inimeste jälgimiseks

Kui keegi kasutab WhatsAppi, siis tema staatus on automaatselt «Online». Tekkinud on mitmed veebilehed ja rakendused, kus võib sisse toksida inimese telefoninumbri ning otsijale kuvatakse, millal numbri omanik on olnud online.

Veebilehtedel saab sisestada korraga ka mitu telefoninumbrit ja kuvatava info pealt on võimalik järeldada, kas need inimesed suhtlevad omavahel. Mõned rakendused lausa analüüsivadki kahe inimese telefoninumbri sisestamisel, kas need inimesed suhtlevad. Samuti jälgivad mõned rakendused jooksvalt ja saadavad teavitusi, kui kasutaja logib WhatsAppi sisse.

Mõnesid jälgimisrakendusi levitatakse eesmärgiga inimesi ahistada, teised reklaamivad, et võimaldavad elukaaslase või abikaasa järele nuhkida.

Üks selline veebileht küsib teenuse kasutamise eest kolm dollarit nädalas või kümme dollarit kuus.