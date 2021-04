Kruiisilaevade jõudmine Tallinna sõltub riikide nakatumisnäitajate langusest

«Hetkel on ainult Rootsi valmis kruiisilaevu teenindama ja kruiisireisijaid maale lubama ja sedagi negatiivse koroonatesti ettenäitamisel. Aga kuna Rootsi nakatumisnäitaja on veel üsna suur, siis koduriiki naasmisel tuleks reisijatel jääda karantiini ja see ei ole piisavalt atraktiivne, et reisidega alustada,» ütles Arro BNS-ile.