«Meie jaoks on see suur hetk, kui saame klubid taas lahti teha. Väga positiivne uudis igal juhul,» ütles Torn Postimehele.

MyFitness Grupi tegevjuhi sõnul ei ole olukord aga sellest hoolimata roosiline. «Selge on, et saalide avamine vahetult enne suve muudab spordiklubide elu keeruliseks. Kõrghooaeg jäi ikkagi piirangute aega ning kaotatud on pea terve aasta. Kui eeldada, et 3. mai saame taas avada, siis koguneb aasta peale 137 päeva, mil oleme olnud täitsa kinni. Ülejäänud aeg on suuresti olnud piirangutega,» selgitas Torn.