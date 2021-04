Uus tegija siseneb Eesti turule ettevõtetele rahastust pakkuma

SME Finance Baltikumi müügijuhi Lukas Baškyse sõnul puutub Eesti ettevõtlus kokku samasuguste väljakutsetega nagu Leedu ja Läti: Covidi pandeemia ja ebakindluse tõttu on pangad muutnud laenupoliitika rangemaks, vähendanud riskiisu ja hakanud potentsiaalseid kliente karmimalt hindama. Seetõttu on osa ettevõtteid traditsioonilisest rahastamisest ilma jäänud.

«Tuleme Eesti turule, et seda olukorda muuta. Mõistame, et praegu on äriettevõtetele kriitiliselt tähtis omada finantseerimispartnerit, kes võtab vastu kiireid ja paindlikke otsuseid. Just selline lähenemine on meil võimaldanud kanda kinnitada Leedus ja Lätis ning suurendada oma laenuportfelli koguni 70 protsendi võrra – kuni 63 miljoni euroni,» väitis Baškys. Ettevõte on seadnud endale eesmärgiks kasvatada 2021. aasta jooksul kõigis Balti riikides laenuportfelli 165 miljoni euroni.