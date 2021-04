EKRE majandustoimkond: piirangute leevendamisega venitamine toob tõsiseid tagajärgi

Majandustoimkonna esimees Mart Kallas osutab, et aasta jooksul on kogunenud nii teaduslike uuringute andmeid kui elulisi näiteid, mis seavad kahtluse alla algse hüpoteesi, et massilised töökohtade sulgemised ja liikumispiirangud oleksid viiruseohu tõrjumisel ainuvõimalikud ja efektiivsed meetmed.