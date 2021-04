Kauplused on suures osas kinni ja müük toimub ennekõike e-poes. Kontorid on inimtühjad ning igapäevaste tööasjadega toimetatakse kodudes. Arvukad veebikoosolekud, suuremahuline infovahetus (dokumendid jm failid) käib kõik üle interneti. Selle kõigega on kaasnenud ühelt poolt paras annus digiväsimust igapäevase töötegemise tasandil. Kuid on veel teinegi oht, mis ettevõtteid ohustavad - praeguse digistressi situatsioonis on küberkurjategijad olukorda enda kasuks ära pööramas ning otsivad teenimisvõimalusi.