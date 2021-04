Facebook tuleb välja oma versiooniga populaarsest jututoast

Clubhouse on platvorm, millel on virtuaalsed jututoad, kus inimesed saavad vestelda. Inimesed ei suhtle omavahel aga mitte kirjutades, vaid kõneledes. Ehk siis iga jututuba on justkui interaktiivne taskuhääling või konverentsikõne. Facebooki loodud versioon sellest kannab nime Live Audio Rooms, kirjutab BBC.

Teine uus Facebooki funktsioon on Soundbites ja see võimaldab kasutajatel luua ning jagada lühikesi heliklippe. Samuti saab Facebooki rakenduses varsti kuulata podcaste.

Facebook on saanud aga konkurentide kopeerimise eest kriitikat. Facebooki juht Mark Zuckerberg tunnistas mullu, et platvorm on võtnud üle funktsioone, millega teised on enne välja tulnud. Instagram Reels sarnaneb Tiktokile ja Instagram Stories jällegi Snapchatile. Kriitikute hinnangul üritavad suured tehnoloogiafirmad niimoodi konkurente lämmatada.