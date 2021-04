K-rauta tahab õiguskantslerilt sulgemispiirangute kohta hinnangut

K-rauta viitab asjaolule, et kehtestatud piirangute tõttu on kogu sektor kaotanud käibes drastiliselt. Ka avalikkuses on kõlanud viiteid turuosalistele, kes on näinud enam kui 50-protsendilist käibe kaotust.

Ehituspoodides müüdavates eri kaubagruppides, mida müüakse ka toidukauplustes, on näha müükide kuni 60-95-protsendilist kukkumist.

Samuti juhib poekett tähelepanu, et ajal kui ehitus- ja aianduskauplused on koroonapiirangute tõttu suletud, võivad toidupoed müüa kaupu, mille müük ehitus- ja aianduspoodidel on keelatud.

«Näiteks K-rauta kauplustes on värvide ja puidukaitsevahendite müük langenud 64%, kodutekstiilidel 95%, hoiustamistarvikutel 88% ja väikeelektroonikal 84%,» lausus Kesko Senukai Estonia juht Donatas Zalobaitis.

«Olukord, milles oleme juba enam kui kuu, sunnib suurte ja hästi ventileeritud ruumidega ehitus- ja aianduspoed uksed sulgema, samas kui samuti tööstus- ja aiakaupu müüvad oluliselt väiksemad toidukauplused on ostjatele avatud,» ütles Donatas Zalobaitis.

Piirangud on ebaproportsionaalsed

Kesko Senukai Estonia juht lisas, et diskrimineeriv piirang mõjutab tugevalt ja ebaproportsionaalselt ehitus- ja aiakaupluste tegevust, riivates nii põhiseaduses sätestatud ettevõtlusvabadust ja omandipõhiõigust.

«Praegune piirangutest saadav kasu nakkusriskiga võitlemisel on sisuliselt olematu, samas kaasnevad piiranguga väga laiaulatuslikud negatiivsed majanduslikud mõjud,» lausus Zalobaitis. «Enamus ehituskauplustes müüdavatest kaupadest on samuti esmavajalikud kaubad ning just ehitus- ja aianduspoodides võimalik oste sooritada ilma lähikontaktita, hajutatult ja hästiventileeritud ruumis.»