Enefit Green läks tuulepargi asjus valla vastu kohtusse

Kärmas ütles esmaspäeval Lääne Elule, et pärast pikka kaalumist võeti tõepoolest kohtutee jalge alla. Kärmase sõnul on Enefit Green viimane pool aastat otsinud väga aktiivselt võimalusi vallavalitsuse ja kohalike elanikega koostööd teha, aga sellest ei ole midagi välja tulnud. «Kahjuks on see nii,» märkis Kärmas.