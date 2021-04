Säästjate 4,5 triljoni euro suurune tagavara võib vallandada ülemaailmse kulutuste buumi

Majapidamised üle maailma olid märtsi lõpuks varunud üleliigseid sääste koguses, mis võrduvad 6% kogu maailma SKP-st, vahendab Moody’s Analytics. Need säästud on lisaks sellele, mis nad oleksid säästnud juhul, kui pandeemiat poleks juhtunud ning säästukäitumine oleks olnud sama, mis 2019. aastal, ütles peaökonomist Mark Zandi esmaspäeval avaldatud teadustöös.

Suurima üleliigse kokkuhoiu osakaal on suurim Ameerika Ühendriikides, ulatudes 2,2 triljoni euroni ehk 12% USA SKP-st. Neile järgneb Suurbritannia säästudega, mis moodustavad 10% nende SKP-st. Üldiselt on liigne kokkuhoid kõige suurem Põhja-Ameerikas ja Euroopas, kus sulgemised ja valitsuste toetused on Zandi sõnul olnud kõige märkimisväärsemad. Paljud jõukamad leibkonnad, kelle sissetulekuid pole pandeemia mõjutanud, on hoidnud seda raha kokku, mille nad muidu kulutaksid reisimiseks, meelelahutuseks ja väljas söömiseks.