Uute inimeste jaoks on alati ruumi

«Uptime tegutseb lisaks Eestile näiteks ka Poolas, Norras ja Taanis, kus on näha, et vabadele töökohtadele sobivate kandidaatide leidmine on tihti monumentaalne väljakutse,» märkis Tohver. «Suuresti joonistub välja trend, et mida kõrgem on riigi palgatase ja majanduslik areng, seda keerulisem on tipptasemel kandidaatide leidmine.»