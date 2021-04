Eestis on enim ükssarvikuid Euroopas

Eestist on tänaseks võrsunud seitse ükssarvikut ehk tehnoloogiaettevõtet, mille väärtus ületab miljard dollarit. Startup Estonia teatel on see elaniku kohta rohkem kui kuskil mujal Euroopas, maailmas edestab Eestit vaid Iisrael. Startup Estonia juht Eve Peeterson möönis, et varem pole Eestis mitteregistreeritud ettevõtteid kohalikeks ükssarvikuteks peetud, kuid samas kogukonnas peetakse eestlaste asutatud iduettevõtteid meie omadeks. PM