«Minu staatus kahtlustatavana ei tähenda, et mind mõistetakse süüdi. Siiski, arvestades erilist olukorda, milles Danske Bank on ja millise tähelepanu all pank on – iseäranis seoses seni lahendamata Eesti kaasusega –, ei soovi ma lasta enda isikuga seotud spekulatsioonidel segada Danske Banki arengut,» ütles Vogelzang.